Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Turkcell Süper Kupa finali öncesi basın açıklamasında bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle;

Mehmet Topal, semptom gösterdi

Biz Beşiktaş olarak geçen senenin hem lig hem de kupa sahibi olarak buradayız. Yarın sahada bütün oyuncularımızla ve bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Mehmet Topal, semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Sayılar yükselmeye başladı. Kolay bir durum değil Durumumuz oyunla ilgili bende hiç endişe yaratmıyor, oyuncularım da da endişe yaratmayacaktır.

Genç oyuncularımız adına da harika bir şans

U19 takımdan 4 tane oyuncuyu aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Bazen bu tip krizlerden, çok güzel fırsatlar doğabilir. Genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Kadroya aldığımız genç oyuncular, yarın sahada olacaklar. Başlangıç, sonradan ilave... Sayıyı tamamlamak için burada değiller, hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının, ilerleyen yıllarda birer parçası olabilecek kapasiteleri olduğu için buradalar.

Beşiktaş olarak, kupayı evimize götürmek istiyoruz

Nuri Şahin'i; bir futbolsever olarak, oynadığı takımlarda çok keyifle seyrediyordum. Futbol adamı olduktan sonra da Antalyaspor’la ortaya koyduğu durumu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Bu da Türk futbolu adına çok sevindirici. Beşiktaş olarak, kupayı evimize götürmek istiyoruz.

Farklı bir tecrübe

Beşiktaş’la sözleşmem var. Her maç bittiğinde, kulübün içinde kalacağım için pozisyonumu düşünmedim. Hangi pozisyonda olduğum önemli değil. Süper Kupa, TFF’nin bir organizasyonu. Dünya Kupası’nın oynanacağı bir ülkede, şehirde olmak hem bizler için hem oyuncular için hem de kulüpler için farklı bir tecrübe. Bunun güzelliklerini yaşamaya çalışacağız.