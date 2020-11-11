Beşiktaş'ta mart ayından bu yana sık sık yaşanan Koronavirüs vakalarına 3 futbolcu daha eklendi. Siyah-beyazlı kulüp, isimleri açıklamazken bu oyuncuların tamamının savunmacı olduğu kaydedildi. Sabah'ın haberine göre; Gaziantep FK yenilgisinin ardından verilen milli arada takımı toparlamak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, bu gelişmeyle zor duruma düştü. 21 Kasım'da Başakşehir ile oynanacak mücadelede testleri pozitif çıkan oyuncuların yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

ÜST ÜSTE 2 NEGATİF SONUÇ GEREKİYOR

Kritik öneme sahip süreçte takımdan ayrı kalacak futbolcular, deneyimli hocanın keyfini kaçırdı. Üst üste iki test sonucunun negatif çıkması gereken 3 ismin, takım çalışmalarında yer alamayacakları için test sonuçları negatif gelse de sahada olmaları zor görünüyor. Teknik ekip bütün olasılıklara göre hazırlıklarını yaparken takım içerisinden alternatif çözümler üretmeye çalışıyor.

BİR KÖTÜ HABER DE WELİNTON'DAN

Defansta yaşanan Koronavirüs krizi ile sarsılan Beşiktaş'ta stoperde görev yapan Welinton'dan da kötü haber geldi. Gaziantep FK maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncunun durumu yapılan kontroller sonrası netlik kazandı. Beşiktaş Kulübü, Welinton'ın MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain (sağ arka üst adalesinde zorlanma) saptandığını açıkladı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MİRİN VE DOUGLAS FİKİR DEĞİŞTİRDİ!

Siyah-beyazlıların sezon başında lisans çıkarmadığı ve kadro dışı bıraktığı Lens, Isimat-Mirin ve Douglas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde genç oyuncularla birlikte A Takım'dan ayrı saatte ve ayrı sahada çalışıyor. Yaz döneminde teklifleri geri çeviren Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları, Lens'in ise ayrılmak istemediği belirtildi.