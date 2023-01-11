Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (12 Ocak) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.