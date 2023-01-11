MENÜ

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Ocak 2023, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (12 Ocak) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...