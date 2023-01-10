Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Weghorst antrenmana katıldı

Bu arada Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara veda ettiği iddia edilen Wout Weghorst da antrenmanın tamamında yer aldı.

Gideceği iddia edildi

Hollandalı golcünün takımla artık antrenmana çıkmayacağı ve İngiltere'ye gideceği iddia edilmişti.