Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yapılan idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından çeşitli oyunlar oynadı. Pas, 5’e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, yarım sahada üç takım halinde turnuva maçları oynadı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı mücadelelerin ardından kazanan turuncu takım, galibiyet pozu verdi. Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-Beyazlı kafile, saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.