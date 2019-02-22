Kartal’da derbi hazırlıkları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına yönelik uyarılarını artırırken, futbolcular ise geri sayıma geçti. Nevzat Demir Tesisleri’nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda Siyah-Beyazlı takımın moralli görüntüsü dikkat çekti.

Futbolcular neşeli bir şekilde idmanlara devam ederken, 3 maçlık galibiyet serisini de 4’e çıkartmak ve taraftara müthiş bir derbi galibiyeti armağan etmek için kenetlendi. İdmanın ilk bölümünde 5’e 2 top kapma çalışması ve pas organizasyonu yapılırken, sonrasında tamamen taktik program uygulandı. Son bölümdeki çift kale maçı kazanan takım ise büyük sevinç yaşadı.

İdmana Japon baskını!

Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş’ın özel misafirleri vardı. Japon Eğitim ve Kültür Derneği’ne bağlı İstanbul Japon Okulu’nun öğrencileri idmanı takip etti. Vatandaşları olan Kagawa’ya büyük ilgi gösteren öğrenciler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.