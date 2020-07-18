Sorunlu bölgesine yoğun bir tedavi uygulanan Ganalı yıldız, sağlığına kavuştu. Fenerbahçe’yle yarın oynanacak derbi öncesinde takım çalışmalarında yer alan başarılı futbolcu, dev mücadelede önemli bir görev üstlenecek. Adem Ljajic’in sezonu kapatması sebebiyle 10 numara hattında görevi devralacak olan Boateng, hem ileri bölgede forma giyecek olan Burak Yılmaz’ı destekleyecek hem de sık sık ileriye çıkıp skor peşinde olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın direktifi doğrultusunda takımına gol katkısı yapabilmek için mücadele edecek olan Boateng, Beşiktaş’taki kalan 2 karşılaşmasını da en iyi şekilde tamamlayıp ardından kariyerinde yeni bir sayfa açacak.