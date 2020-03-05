Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Boateng, Kartal’da çıktığı 4 mücadelede rakip fileleri 2 kez sarsmayı başarmıştı. Takıma katılmasının ardından Beşiktaş’a hem güç hem de moral anlamında büyük katkı sağlayan Ganalı futbolcu, Siyah- Beyazlılar’ın en flaş ismi olarak ön plana çıkmayı sürdürüyor. Süper Lig’de yarın akşam Ankaragücü’yle Vodafone Park’ta oynanacak mücadele öncesindeki takım çalışmalarında sergilediği başarılı performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ı mutlu eden Boateng, dünkü takım çalışmasında da ayak tenisi sırasında klasını sık sık konuşturmasını bildi. Yarınki karşılaşmada Burak Yılmaz’la birlikte hücum hattında görev alması beklenen 32 yaşındaki yıldız, çift kale maç çalışmalarında adeta gol olup yağarak forma için hazır olduğunu gösteriyor.