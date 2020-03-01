Beşiktaş'ta devre arasında takıma katılan Boateng şu ana kadar 2 golle takımına katkı sağladı.

Oynadığı süreçte takıma önemli katkılar sağlayan Boateng, hafif sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında fazla süre alamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu oyuncunun yeni sezonda da takımda kalmasını istediği öğrenildi.

10 maç oynaması durumunda mukavelesi otomatik olarak bir sene uzayacak olan Ganalı oyuncunun mutlaka kalmasını isteyen Sergen Yalçın’ın bu oyuncuyu hücum hattında joker gibi kullanacağını söylediği bildirildi.

Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını arttıran Boateng’i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu. (Skorer)



