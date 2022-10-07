Yarın ligde Giresunspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş 'ta sakatların son durumu belli oldu. Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Georges Kevin N'Koudou, derbiyi kaçırmıştı. Tecrübeli kanat oyuncusunun tamamen iyileştiği bilgisine ulaşıldı. 27 yaşındaki futbolcunun idmanlardada iyi bir performans sergilediği öğrenilirken, Karadeniz ekibi ile oynanacak karşılaşmada yeniden formasına kavuşacağı öğrenildi.

Salih, Giresun'da yok

Öte yandan Salih Uçan'dan ise kötü haber geldi. Uyluğunda ödem tespit edilen yıldız futbolcu hakkında kulüpten, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı. 28 yaşındaki futbolcunun, Giresun karşısında forma giymesi beklenmiyor.