Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş , sahasında Göztepe 'yi konuk etti. Beşiktaş'ta sağ bek Valentin Rosier'in sakatlığında mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat, 419 gün sonra Siyah-Beyazlı formayla görev aldı.

Son olarak 2019-2020 sezonunda yine Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada görev alan Kerem Kalafat, bir sonraki sezon Giresunspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında da 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor'a kiralanan genç sağ bek, devre arası transfer döneminde takıma geri çağırılmıştı.

20 yaşındaki oyuncu, 419 gün sonra yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.





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