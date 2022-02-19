Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Kenan Karaman, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi ve baskılı oynadıklarını dile getiren Kenan, yavaş yavaş gerçek formuna kavuştuğunu vurguladı, ''Performansımı golle süsleyebilirdim. Daha fazla golle bitirebilirdik maçı.'' dedi.

Beşiktaş taraftarına seslenen milli oyuncu, ''Son 2 senedir milli takımda da yaptıklarım ortada. Biraz özgüven eksikliği vardı, onun da böyle maçlarla üstüne koyup, Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim.'' diye konuştu.





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