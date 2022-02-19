Beşiktaş'ta Kenan Karaman, taraftarlara seslendi!
Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Karaman, 1-0 kazandıkları Altay maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu, taraftarlara seslendi. Yavaş yavaş formuna kavuştuğunu vurgulayan milli oyuncu, ''Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim.'' dedi.
Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Kenan Karaman, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi ve baskılı oynadıklarını dile getiren Kenan, yavaş yavaş gerçek formuna kavuştuğunu vurguladı, ''Performansımı golle süsleyebilirdim. Daha fazla golle bitirebilirdik maçı.'' dedi.
Beşiktaş taraftarına seslenen milli oyuncu, ''Son 2 senedir milli takımda da yaptıklarım ortada. Biraz özgüven eksikliği vardı, onun da böyle maçlarla üstüne koyup, Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim.'' diye konuştu.