Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süredir dile getirdiği 'daralma' için ilk adımını sezonun bitmesiyle birlikte atacak. Geçen sezon 80 milyon Euro olan takım bütçesini 50 milyon Euro seviyesine çeken siyah-beyazlı yönetim; Alvaro Negredo, Ryan Babel, Pepe ve Vagner Love gibi maaşı yüksek oyuncuların gidişiyle maliyeti 40 milyon Euro'da sabitlemeyi başardı. Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa gelmesi büyük ihtimal olan Fikret Orman'ın yeni sezon hedefi ise söz konusu rakamı 30 milyon Euro ile sınırlamak.

ÜST LİMİT 2 MİLYON EURO

Sözleşmesi sezon sonu biten Adriano, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, bu 4 oyuncunun gidişiyle toplamda 6.6 milyon Euro tasarruf yapacak. Mukaveleleri devam eden ancak beklentileri karşılamayan Larin, Roco, Karius gibi isimlerin gönderilmesiyle rakam daha da aşağıya çekilecek. Yeni transferlerde ise oyuncu maaşlarında üst limit 2 milyon Euro olacak. Siyah-beyazlılarda tasarruf sadece futbolla sınırlı kalmayacak, amatör branşlarda da giderler azaltılacak.

(Sabah)