Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA