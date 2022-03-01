Beşiktaş 'ın yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde karşılaşma kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin maç kadrosunda yer aldı.

Ancak Kara Kartal'da Domagoj Vida, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'in mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig 'de iki maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş durumda.

Orhan Yıldırım