Beşiktaş şampiyonluk yarışından her ne kadar uzak kalsa da, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka almak istiyor. Galatasaray’ın 5 puan gerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor. Ümraniye’de en dikkat çeken nokta ise takımın neşeli görüntüsü. Yönetimin birikmiş alacakları ödemesinin ardından futbolcuların morali iyice yükselirken, bu durum teknik direktör Şenol Güneş’i de fazlasıyla memnun ediyor. Dün sabahki antrenmanda Siyah-Beyazlılar önce kondisyon sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, son bölümde ise çift kale maç oynandı. Şenol hoca, pazartesi günkü Rize karşılaşmasının taktik provasını yaptırdı.

Kavga yok gülüşmeler var

Önceki günkü idmanda yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilen Burak Yılmaz ile Mirin’in dünkü antrenmanda birbirlerine sarılıp, neşeli görüntüler vermesi dikkat çekti. Ayrıca iki oyuncu yapılan idman sırasında da şakalaşarak bol bol kahkaha attı.

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