Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek, Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 9 puan arkasında kapatan Beşiktaş'ta, futbolcuların kritik maçtan önce parti yaptıkları ortaya çıktı.

Doğum gününü çektirdiği bir video ile önce sosyal medyada taraftarla birlikte kutlayan Ryan Babel, Kasımpaşa maçı kampının bir gün öncesinde takım arkadaşlarına parti verdi. Sabaha doğru biten doğum günü kutlamalarına Galatasaray'da oynayan Hollandalı oyuncu Ryan Donk`un da katıldığı belirlendi.

Böylesine önemli bir müsabakadan önce alkolün de tüketildiği bir parti düzenleyen ve ertesi gün kampa giren Beşiktaşlı futbolcular, Kasımpaşa karşısında adeta tel tel dökülmüştü. Bu skandalı duyan Beşiktaş Yönetiminin partiye katılarak profesyonelliğe aykırı davranan futbolcuların kimler olduğunu tek tek tespit ettiği vurgulandı.

Beşiktaş'taki yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun yanı sıra bazı yerli futbolcuların da bu davete katıldığı öğrenilirken, kutlamaların sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü aktarıldı. İstanbul'un farklı farklı mekanlarını sabaha kadar gezen siyah-beyazlı futbolcuların cuma günü idmanın akşam olması nedeniyle tüm günü uyuyarak geçirdikleri bildirildi. Kasımpasa maçı öncesi yaşanan bu olayı yönetim kurulunda masaya yatıracak olan Beşiktaşlı idarecilerin partiye katılan oyunculara ceza verilip, verilmeyeceğini karara bağlayacakları ifade edildi.

Oğuzhan kızdırdı

Bu sezon gösterdiği performans nedeniyle tribülerin tepkisini çeken Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup son yaotığı hata nedeniyle yönetimin de sabrını taşırdı. Siyah Beyazlı futbolcunun, Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçtan sonra bir gece kulübüne eğlenmeye gitmesi yönetimi kızdırdı.

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte oyuncular tatile girse de takım kaptanının ağır bir yenilgiden sonra eğlenmeye gitmemesi gerektiğini dile getiren siyah beyazlı bazı yöneticilerin, "Zaten taraftarın gözü son dönemde Oğuzhan'ın üzerinde. Böyle zamanlarda hem performansına, hem de özel hayatına dikkat etmesi gerekirken, tam aksi yönde davranışlar sergiliyor" diye konuştukları ifade edildi.



