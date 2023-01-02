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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02 Ocak 2023, Pazartesi 19:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde oynanan dar alanda maçla devam eden antrenman, yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.00’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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