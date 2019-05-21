Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa’yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından dört gruba ayrılarak turnuva maçı oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.