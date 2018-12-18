Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

18 Aralık 2018, Salı 20:22
- A +
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.