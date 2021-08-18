Beşiktaş ’ta yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor.

Siyah beyazlı yönetim bir yandan yeni isimleri kadroya katarken bir yandan da forma şansı bulamayacak isimlerle yolları ayırıyor.

KARTAL, ÜMRANİYESPOR’A KİRALANIYOR

Ortacizgi.com’un haberine göre; Beşiktaş’ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, yeniden Ümraniyespor’a kiralanması bekleniyor.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonda 1. Lig ekibinde kiralık olarak forma giymişti.

ÖNCE SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Siyah beyazlılar, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak gönderecek.

Beşiktaş’ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.



