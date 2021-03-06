Beşiktaş’ta, geçen sezon pandemi sürecinde Loris Karius’un ayrılmasıyla kalede sorumluluğu üstlenen Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı. İki genç kaleci, geçen sezonun eleştirilen ismi Loris Karius’u da geçmeyi başardı.

Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ta göreve gelir gelmez güvendiği iki genç kaleci, bilhassa bu sezon itibariyle takımlarının zirve yarışına katılmasına önemli katkı sağladı. Loris Karius’un bireysel hataları, düşüşteki performansı ve motivasyon sıkıntısı nedeniyle yaşanan sorunlar her anlamda ortadan kalktı. 21 yaşındaki Ersin ve 23 yaşındaki Utku, hem aralarındaki uyum hem de artan performanslarıyla takımın vazgeçilmezleri oldu.

Dış şutlarda başarı

İki genç eldiven, aynı zamanda, Beşiktaş ve Türk futbolunun geleceği için de umut aşıladı. Karius döneminde Beşiktaş’ın gol yeme oranı maç başına 1.6 idi. Siyah-beyazlılar bu sezon 26 maçta 26 gol yiyerek maç başına gol yeme ortalamasını 1.0’da tutturdu ve ligde ceza sahası dışından en az gol yiyen takım oldu. Ersin Destanoğlu, 22 dış şutun sadece 2’sini kalesinde gördü, 20’sini kurtardı ve yüzde 91’lik başarı sağladı.

Utku Yuvakuran da ceza sahası dışından gelen 8 şutun hepsini kurtardı, yüzde 100 başarı yakaladı. Ceza sahası içinden 24 gol yiyen Kartal’da Ersin’in bu bölgede 17 kurtarışı, Utku’nun da 11 kurtarışı var. İki kalecinin Süper Lig’de öne çıkan bir diğer özelliği, topu oyuna sokma başarısı oldu. Ersin Destanoğlu, yüzde 89 isabet sağlarken, Utku Yuvakuran yüzde 91’e çıktı.

Alman eldiven, oynadığı dönemde ceza sahası dışından toplamda 13 gol yemiş ve bu alanda Süper Lig’de en fazla gol yiyen kaleci olmuştu. Ersin-Utku ikilisi ceza sahası dışından sadece 2 gol yedi ve şu anda bu alanda ligin en iyisi...

Karius’un topu oyuna ortalama sokması yüzde 81 iken, iki genç kalecinin ortalaması yüzde 90’a ulaştı.