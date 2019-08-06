Beşiktaş'ta Karius sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Alman kaleci Loris Karius'un sakatlandığı açıklandı.

06 Ağustos 2019, Salı 13:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Karius sakatlandı

Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius sakatlık geçirdi. Bein Sports'un haberine göre Alman kaleci 1 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.                 

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