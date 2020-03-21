Beşiktaş bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther...

Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

(A Spor)