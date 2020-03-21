Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine 2 aday var...
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı veremeyen Karius'un sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da Alman kalecinin biletini kesti ve takımda kalmamasını istedi. Siyah Beyazlı ekip ise Karius'un yerine PSV Eindhoven’ın 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet ile Williem 2’de forma giyen Timon Wellenreuther'i gündemine aldığı öğrenildi.
Beşiktaş bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.
Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther...
Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.
(A Spor)