Abdullah Avcı'nın U19 milli takımının da kalesini koruyan Ersin Destanoğlu'nu beğendiği ve üstüne düşülmesi gerektiğini yardımcılarına söylediği öğrenildi.

Beşiktaş'a Loris Karius'tan da iyi haber geldi. Tedavisi süren Alman file bekçisinin, beklenenden daha kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan bir internet sitesi aracılığıyla Süper Kupa maçını analiz eden Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Kante hakkında yaptığı yorum İngiltere haber gündeminde üst sıralarda yer aldı ve en çok konuşulan konuların başını çekti. (Bein Sports)