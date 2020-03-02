Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana eleştirilen ve bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Loris Karius'un Liverpool'dan bonservisini talep ettiği ve konuyla ilgili olarak Jurgen Klopp'la da görüştüğü kaydedildi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Karius'un Klopp'tan ricacı olduğu ve bonservisini bedavaya alarak Beşiktaş'ta kalmayı planladığı iddia edildi.

VOLKAN CEPTE, İKİNCİ BİR İSİM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Ancak Alman file bekçisi için Beşiktaş cephesinde bakış açısı tamamen farklı. 26 yaşındaki kalecinin bonservisini alması halinde bile siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon planlarında olmadığı ifade edildi.

KARIUS BU SEZON NE YAPTI?

30 MAÇ

45 YEDİĞİ GOL

7 GOL YEMEDİĞİ MAÇ

2700 OYNADIĞI DAKİKA

60 DAKİKA GOL YEME ORTALAMASI

Bu yüzden şimdiden kaleci arayışlarına başlayan hatta Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı kurmayların, ikinci bir isim üzerinde daha durduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Sabah