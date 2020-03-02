Beşiktaş'ta Karius defteri kapandı! Yeni kaleci ile prensip anlaşmasına varıldı
Beşiktaş’ta Loris Karius defteri sezon sonunda kesin olarak kapanıyor. İngiliz medyası, Liverpool’dan bonservisini isteyen Alman eldivenin Kartal’da devam etmeyi planladığı yazdı. Ancak 26 yaşındaki oyuncuyu bedava da olsa renklerine bağlamak istemeyen Beşiktaş, o file bekçisiyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana eleştirilen ve bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Loris Karius'un Liverpool'dan bonservisini talep ettiği ve konuyla ilgili olarak Jurgen Klopp'la da görüştüğü kaydedildi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Karius'un Klopp'tan ricacı olduğu ve bonservisini bedavaya alarak Beşiktaş'ta kalmayı planladığı iddia edildi.
VOLKAN CEPTE, İKİNCİ BİR İSİM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Ancak Alman file bekçisi için Beşiktaş cephesinde bakış açısı tamamen farklı. 26 yaşındaki kalecinin bonservisini alması halinde bile siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon planlarında olmadığı ifade edildi.
KARIUS BU SEZON NE YAPTI?
30 MAÇ
45 YEDİĞİ GOL
7 GOL YEMEDİĞİ MAÇ
2700 OYNADIĞI DAKİKA
60 DAKİKA GOL YEME ORTALAMASI
Bu yüzden şimdiden kaleci arayışlarına başlayan hatta Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı kurmayların, ikinci bir isim üzerinde daha durduğu gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Sabah