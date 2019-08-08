Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar can sıkarken, son olarak kaleci Karius'un da bu kervana katılması transfer planlarını da altüst etti. 1 numaralı Alman eldivenin sahalara tam randımanlı dönmesi 1.5 ayı bulacak.

Genç kaleci Utku'nun da tecrübe eksikliği nedeniyle alarma geçen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden acil olarak yeni bir kaleci talep etti. Bursaspor'un kapısını çalan yönetim, daha önce listede yer alan sol bek Umut Meraş'la birlikte, kaleci Muhammed Şengezer'i de istedi.

İran tarihine geçti

İran'ın en köklü kulüplerinden Persepolis'te forma giyen Alireza Safar Beiranvand, aynı zamanda İran Milli Takımı'nda görev yapıyor. Persapolis ile 112 maça çıkan Beiranvand, 66 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 26 yaşındaki başarılı eldiven 2015'te İran formasıyla eleme gruplarında 12 maçta gol görmedi. 2017'de ise 718 dakika gol yemeyerek ülke futbolunda tarihe geçti. Takımıyla 2021'de sözleşmesi bitecek olan Beiranvand'ın piyasa değeri ise 4 milyon Euro..?

Siyahbeyazlılar, iki oyuncu için 12 milyon TL artı iki kiralık oyuncu teklif etti. Ancak yeşilbeyazlılar bu teklifi kabul etmedi. Bir yandan iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken bir yandan da Kartal sürpriz bir ismi gündemine aldı: Alireza Beiranvand... Geçen sezon Fenerbahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki İranlı kaleciye Avcı'nın da onay vermesiyle yönetim Persepolis ile görüşmelere başladı. Daha önce anlaşma sağlanan Yeni Malatyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Ertaç Özbir ise gelmeye hazır...

Transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetimin hafta başına kadar kaleci takviyesini noktalaması bekleniyor.

(Sabah)