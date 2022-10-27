Beşiktaş’ta karar verildi! Şenol Güneş’te mutlu son

Valerien Ismael ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş , yeni teknik direktörü olarak Şenol Güneş'i belirledi. Tecrübeli hocayla yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Ismael'e teşekkür mesajı

Ayrılığı KAP'a bildiren Beşiktaş, resmi sitesi üzerinden de Fransız hocaya teşekkürlerini ileten bir mesaj paylaştı. Beşiktaş'ın yayınladığı o mesajda ise şu ifadelere yer aldı:

"2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Fransız teknik adam da Beşiktaş'ın mesajına 'teşekkür' ederek karşılık verirken sezonun geri kalanı adına şans diledi.





25 Mart'ta gelmişti

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için 25 Mart 2022'de Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael'i göreve getirmişti. Fransız hocayla 2023-24 sezonu opsiyonu içeren 2022-23 sezonu sonuna kadar bir sözleşme imzalanmıştı.

18 maça çıkabildi

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında toplam 18 resmi maçta görev yaptı. Geçtiğimiz sezon; 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ismael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonu ise 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Toplamda Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyeri; 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet ile sonuçlandı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, dün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılmıştı.





O isimler değerlendirildi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yönetim dün bir araya geldi. ‘Proje’ olarak görülen Ismael’in başarısız olması ve Beşiktaş taraftarının yoğun ısrarı sebebiyle, daha geçen hafta, ‘Valerien Ismael’e güveniyoruz’ açıklamasını yapmasına rağmen genç hocayla yollarını ayıran Çebi, kurmaylarıyla yeni hoca hakkında görüştü. Toplantıda; Rafael Benitez, Steven Gerrard başta olmak üzere kamuoyunda adı anılan yabancı isimlerin de dillendirildiği ancak Siyah-Beyazlı yöneticilerin büyük bir bölümünün yerli hoca konusunda karar aldığı bildirildi.





Yerli isimler arasında; Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimlerin değerlendirmeye alındığı kaydedildi. Dün geç saatlerde bu isim netleşti.

Toplam 400 bin Euro prim

Siyah Beyazlılar, tecrübeli isim Şenol Güneş ile 2+1 yıllığına anlaştı. Güneş’in, yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi. Ayrıca başarılı hoca, şampiyonluğun kazanılması durumunda 250 bin Euro, kupayı kaldırması sonucu da 150 bin Euro prim alacak.

Takımın başında olması bekleniyor

Beşiktaş’ta kazandığı 2 şampiyonluğun ardından A Milli Takım ’ın başına geçen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar’ı Avrupa Futbol Şampiyonası’na taşıdıktan sonra alınan kötü sonuçlar sebebiyle görevinden ayrılmıştı. Sonrasında kendisine başta Süper Lig ve Arap Yarımadası’ndan teklifler gelmesine rağmen beklemeyi tercih eden Güneş, bir takım çalıştırmamıştı. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.



