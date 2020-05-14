Kara Kartal’ın 5 yabancı futbolcusu, Beşiktaş Yönetimi’nden aldıkları iznin ardından ülkelerine dönmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayabileceğini açıklamasının ardından Türkiye’ye dönen; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Kevin N’Koudou, Kevin-Prince Boateng ve Victor Ruiz, geçtiğimiz pazartesi gününden beri İstanbul Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunuyor. 5 futbolcu, yeni haftanın başında yurttan ayrılacak.
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