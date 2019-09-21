Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da tecrübeli çalıştırıcının belirlediği liste çerçevesinde gerçekleştirmişti. Victor Ruiz, Douglas, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Kevin N’Koudou, Tyler Boyd ve Abdoulay Diaby hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal’da, işler istenildiği gibi gitmiyor...

Spor Toto Süper Lig’de çıktıkları 4 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında da büyük şok yaşadı. Kupa 2’de grubun en zayıf halkası olarak gösterilen Bratislava’ya önceki akşam 4-2’lik skorla kaybeden takımda işler karıştı.

Tepkiler daha da arttı

Ligin ardından Avrupa’da da alınan kötü sonuç sebebiyle sabrı taşan Siyah-Beyazlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve yönetimine tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada yapılan istifa çağrılarının ardı arkası kesilmiyor...

Başkan Fikret Orman, Bratislava maçını Tehelne Pole Stadı’nda yönetici Ahmet Ürkmezgil’le birlikte izlemişti. Başkan, alınan sonuç sebebiyle üzgün gözükmüştü.

Geçen hafta Adana’daki bir etkinlikte, “Benim Beşiktaş’ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek” diyen Başkan Fikret Orman’dan, görevi erkenden bırakması isteniyor.

Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Başakşehir mücadelesi sırasında da tepkilerin devam edebileceği konuşuluyor.

Teknik ekipte moraller bozuk

Siyah-Beyazlılar’da, Bratislava mağlubiyetinin ardından gözler, pazartesi günü Başakşehir’le Süper Lig’de oynanacak zorlu mücadeleye döndü... Teknik direktör Abdullah Avcı, eski kulübü karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor ancak savunmadaki kriz, deneyimli hocanın canını sıkıyor.

Geçen hafta Gazişehir’le oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle Domagoj Vida’nın cezalı olması, Enzo Roco’nun idmanda sakatlanmasının ardından Victor Ruiz’in de önceki gece Bratislava karşısında yaşadığı sorun nedeniyle oyunu tamamlayamaması moralleri bozdu.

Necip ve Atiba hazırlanıyor

Pazartesi günü elindeki 3 stoperden de yararlanamayacak olan Avcı’nın; nasıl bir karar vereceği merak konusu...

Abdullah Avcı’nın, Başakşehir karşısında Necip Uysal’a savunma hattında görev vermesi beklenirken tecrübeli futbolcunun yanında ise Atiba Hutchinson’ın görev alabileceği konuşuluyor.

Tecrübeli teknik adamın, genç takımın stoperi Erdoğan Kaya’yı da bu mücadelede sahaya sürmeyi düşündüğü gelen haberler arasında...

Fikstür herkesi düşündürüyor

Süper Lig’de ilk 4 haftada yaşanan puan kayıplarına ek olarak Avrupa Ligi’ne de kötü başlangıç yapılması sonrasında takımda moraller bozuk... Ancak Siyah-Beyazlılar’ı sıradaki 5 mücadelesinde de zorlu bir fikstür bekliyor.

Spor Toto Süper Lig’de ilk olarak pazartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak olan Kartal, ardından Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu 2 maçın ardından Wolves’la karşılaşacak olan Beşiktaş, sonrasında Alanyaspor ve Ankaragücü’yle kapışacak.