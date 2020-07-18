Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sağ arka baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz, yoğun bir tedavi süreci geçirmişti. Bundan dolayı Yeni Malatyaspor’la oynanan karşılaşmada riske edilmeyen ve dinlendirilen başarılı futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle beraber formasına kavuşacak. Hafta başından beri özel idman programı eşliğinde çalışan 35 yaşındaki forvet, dün akşam yapılan antrenmanda ise takımla birlikteydi. Kaptan’ın 1.5 saat süren idmanı hiçbir sorun yaşamadan tamamladı. Burak yarın oynanacak derbide Sergen Yalçın’ın kozu olacak.

Hedef Devler Ligi...

Hafta içerisinde yeni yaşını kutlayan başarılı futbolcu, Süper Lig’in kalan 2 haftasında atacağı gollerle takımını Şampiyonlar Ligi potasına taşımanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon 24 lig maçında 13 gol ve 7 asistle oynayan Burak, yarın akşam Vodafone Park’ta oynayacakları derbiyle beraber bu sayıyı artırmaya çalışacak.

Orhan Yıldırım