2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen ve kulübün efsane isimlerinden biri olmayı başaran Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Teknik direktör Valerien Ismael'in, Atiba konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu...

Camia, takımın sembol isimlerinden biri olan 38 yaşındaki Kanadalı yıldızın kalmasını istiyor. 2022 Dünya Kupası'nda forma giyecek Atiba, yönetimin kendisini aramasını bekliyor.