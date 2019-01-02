Siyah-Beyazlı ekibin Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Kavalcı dün biraraya gelerek toplantı yaptı.

Toplantıda yapılacak transferlerin yanısıra kampa götürülecek ve götürülmeyecek futbolcular da konuşuldu. Yapılan fikir alışverişinin sonucunda Siyah-Beyazlı takımın 5 futbolcusunun kampa götürülmemesine karar verildi. Bu karara göre kaleci Tolga Zengin, Ricardo Quaresma, Cyle Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre kampa götürülmeyecek. (Skorer)