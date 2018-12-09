Beşiktaş, Kasımpaşa'nın ardından her ne kadar ligin maç başına en fazla gol atan takımı olsa da forvetlerinin performansı geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Sezonun yüzde 44'ü geride kalırken, Negredo, Larin, Mustafa, Love ve Güven ligde sadece 10 kez rakip fileleri havalandırırdı. Negredo'nun ayrılışı sonrası ileri uçta kalan 4 isim, performanslarının üzerine koyamadıkları takdirde, son 5 yılında en kötü istatistiklerine imza atacaklar.

MAZİYİ MUMLA ARIYOR

Geçtiğimiz yıllarda forvet mevkiinde flaş transferler gerçekleştiren siyah beyazlılarda 2014-2015'te Demba Ba, Mustafa ve Cenk 146 şutta 27 gol atıp, 6 asist yaparken, 2015-2016 sezonunda Cenk, Gomez ve Mustafa 167 kez kaleyi yoklamış, ağları 34 kez sarsarken 9 da gol pası vermişti. 2016-2017 sezonunda ise Cenk, Aboubakar, Ömer ve Demba Ba 168 şutta 35 gol bulmuş, 9 asist yapmıştı.

(Sabah)