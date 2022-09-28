Milli maç arasına üst üste 2 maçta yaşadığı 5 puanlık kayıpla giren Beşiktaş lige sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi ile dönüyor. Süper Lig’de 20 gollü Fenerbahçe’nin ardından 16 golle Adana Demirspor ile birlikte en skorer 2. takım olan siyah beyazlılar dev maç öncesi en büyük sıkıntıyı kalede yaşıyor.

ERSiN VE EMRE BU SEZON TOPLAMDA 10 GOL YEDi

Bu sezon geride kalan 7 haftalık süreçte 5 maçta görev yapan Ersin Destanoğlu sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kaparken, diğer 4 maçta tam 7 gol yedi. Yine 2 mücadelede şans bulan Emre Bilgin ise 3 kez topu ağlarında gördü. Uzun sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Mert Günok ise henüz bu sezon maça çıkmadı.

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15 İSABETLİ ŞUTUN 10’U AĞLARLA BULUŞTU

Bu sezon son 6 isabetli şutun 6’sında gol yiyen siyah beyazlılar toplamda ise 15 isabetli şutun 10’unda topu filelerinden çıkardı. Yine son İstanbulspor maçında 2 golü ceza sahasından yiyen Ersin, Süper Lig’de 2020-21’den bu yana ceza sahasından şutlarda kurtarış yüzdesi (%72) en düşük isim olarak öne çıktı.

Şimdi Fenerbahçe ile oynanacak zorlu derbide Beşiktaş’ın kalesinde kim olmalı? Daha tecrübeli olan Ersin Destanoğlu mu yoksa Beşiktaş ile sadece 5 maça çıkan Emre Bilgin mi? Eski kalecilere sorduk...

RASİM KARA: ŞAMPiYON YAPAN ERSiN OYNAMALI

Beşiktaş’ta Mert Günok’un durumunu bilmiyorum. Şampiyonluk kazandırmış Ersin Destanoğlu’nun maç tecrübesi üst düzeyde. Fenerbahçe maçında Ersin oynamalı.

ZAFER ÖĞER: İSTİKRARIYLA ERSİN DESTANOĞLU TERCİH EDİLMELİ

Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde kalede duran Ersin Destanoğlu’nun oynaması gerekir. Emre Bilgin’in fazla maçı yok.

FEVZİ TUNCAY: F.BAHÇE DERBİSİNDE TARAFTAR ERSİN’E DESTEK VERMELİ

Derbi maçlar tecrübe ister. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’a şampiyonluk getirdi. Ama transfer söylentileri moralini etkiledi. Taraftar ıslıkladı. Bu maçta destek vermeli.





RAMAZAN KURŞUNLU: ERSiN DESTANOĞLU iLE YOLA DEVAM EDiLMESi GEREK

Beşiktaş’ta kaleciler genç. Derbi maçlarında oynayarak tecrübe arttırabilirler. Ersin Destanoğlu ile devam edilmeli.

NURETTİN YILDIZ: EMRE iLE ERSiN ARASINDA FARK YOK ÖNEMLi OLAN DEFANS

Kale her zaman sürekliliği olana verilir. Ama Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu arasında fark yok. Önemli olan defans iyi olsun. Emre kaleye alıştı.

HAKAN YURTVERMEZ: TECRÜBE AÇISINDAN ERSiN EMRE MENTAL OLARAK ZOR

Mert Günok büyük maçların kalecisi. Ama sezon boyunca maçı yok. Ersin Destanoğlu tecrübe açısından önde. Emre Bilgin’nin oynaması mental açıdan zor.

ADEM İBRAHİMOĞLU: SIKINTI YAŞAMASINA RAĞMEN ÇOK FORMDA

Genç kalecilerden asla vazgeçilmemeli. Ersin Destanoğlu sözleşme sıkıntısı yaşanmasına rağmen çok formda.

CELAL KOLOT: ERSiN OYNAMALI EMRE ZAYIF KALIR

Beşiktaş’ta 2 senede 3 kupa kaldırmış Ersin Destanoğlu’nun tartışmasız kalede olması gerek. Emre Bilgin zayıf kalır. (Hürriyet)

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