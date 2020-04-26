Beşiktaş'ta kale için son aday: Gikiewicz
Beşiktaş'ta Karius'un yerine önümüzdeki sezon formayı giyecek kalecinin transferi için çalışmalar sürüyor. Oyuncu izleme (scout) ekibi geniş bir liste hazırlarken, en çok dikkat çeken ismin Alman ekibi Union Berlin’den Rafal Gikiewicz olduğu öğrenildi.
Yakın takibe alınan Polonyalı eldiven için teknik heyete olumlu rapor verildiği öğrenildi. Sezon sonunda Union Berlin ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki file bekçisi, çıktığı 29 maçın 8'inde kalesini gole kapattı.