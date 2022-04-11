Valerien Ismael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş ’ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Futbolseverler, Vodafone Park’ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Yönetim, kalan haftalarda tüm maçların aynı şekilde kapalı gişe oynanmasını bekliyor.

Gençlere hücum var!

Süper Lig ’in 32. haftasında Alanyaspor’u 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta yıldız futbolcuları Avrupa’nın dev kulüpleri Vodafone Park’ta takip etti. Marsilya, Siyah-Beyazlılar’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nu ve maça sonradan girip bir de gol atan Güven Yalçın’ı rapor etti. Rıdvan Yılmaz’ı da Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği Leicester City ile İtalyan Torino izledi.

‘Hocamızla yeni anlayış geldi’

Welinton Souza, teknik direktör Valerien Ismael’le birlikte yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Brezilyalı savunmacı, "Her hocanın takıma kattığı yeni şeyler oluyor. Hocamızla yeni bir oyun ve idman anlayışı geldi. Bizden istediklerini idmanlarda yapıp, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz. 2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık" dedi.

Takıma 2 günlük izin

Ligde haftayı 4-1’lik Alanya zaferiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da takım, izni kaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 12 Nisan Salı günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak" denildi.