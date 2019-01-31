Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın genel menajeri Horst Heldt, Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği Japon oyuncu Kagawa hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Bu haberi de okudular Son dakika | Kagawa İstanbul'a geldi

Heldt yaptığı açıklamada, " "Kagawa transferi için Dortmund ile her konuda anlaştık. Ancak oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimali de var. Şu anda her şey oyuncuya bağlı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama kulübün sosyal medyasından da paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...