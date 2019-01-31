Beşiktaş'ta Kagawa şoku!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın genel menajeri Horst Heldt, Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği Japon oyuncu Kagawa hakkında flaş bir açıklama yaptı.

31 Ocak 2019, Perşembe 18:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Kagawa şoku!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın genel menajeri Horst Heldt, Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği Japon oyuncu Kagawa hakkında flaş bir açıklama yaptı.

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Heldt yaptığı açıklamada, " "Kagawa transferi için Dortmund ile her konuda anlaştık. Ancak oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimali de var. Şu anda her şey oyuncuya bağlı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama kulübün sosyal medyasından da paylaşıldı.

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