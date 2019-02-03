Beşiktaş'ta Kagawa görev başına

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında Ricardo Quaresma’nın yerine Adem Ljajic’in görev yapması, 10 numara hattında da görevin yeni transfer Kagawa’ya geçmesi planlanıyor.

03 Şubat 2019, Pazar 08:41
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Beşiktaş'ta Kagawa görev başına

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ın maç kadrosunda beklenen bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa’yı da 21 kişilik kadroya dahil etti.

Kiralık olarak geldiği Borussia Dortmund’da bu sezon sadece 4 maça çıkmasına rağmen Beşiktaş'la çıktığı ilk idmanda hazır ve fit bir görüntü ortaya koyan tecrübeli futbolcunun, bu akşamki mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Ricardo Quaresma’nın yokluğunda Portekizli yıldızın yerine Adem Ljajic’in görev yapması, 10 numara hattında da görevin Kagawa’ya geçmesi planlanıyor. 

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