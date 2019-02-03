Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ın maç kadrosunda beklenen bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa’yı da 21 kişilik kadroya dahil etti.

Kiralık olarak geldiği Borussia Dortmund’da bu sezon sadece 4 maça çıkmasına rağmen Beşiktaş'la çıktığı ilk idmanda hazır ve fit bir görüntü ortaya koyan tecrübeli futbolcunun, bu akşamki mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Ricardo Quaresma’nın yokluğunda Portekizli yıldızın yerine Adem Ljajic’in görev yapması, 10 numara hattında da görevin Kagawa’ya geçmesi planlanıyor.