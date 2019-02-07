Beşiktaş'ta ara transferin son gününde kadroya katılan Shinji Kagawa çılgınlığı yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar’da ilk kez forma giydiği Akhisar deplasmanında oyuna girdikten 19 saniye sonra golünü atan, ardından 2 dakika sonra da serbest atıştan fileleri bir kez daha havalandıran Japon futbolcu için Bursaspor maçına yönelik özel hazırlıklar yapılıyor.

BİLETLER TAMAMEN TÜKENDİ

Yönetimin, taraftarların Akhisar’a attığı 2 golün ardından “Shinji bom bom” şarkısı bestelediği Kagawa için cumartesi akşamı Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada 25 bin forma ve 25 bin de tişört bastırma kararı aldığı bildirildi. Kagawa’nın kendi seyircisi önünde çıkacağı Bursa karşılaşması için kombine kartlar dışında kalan yaklaşık 10 bin biletin tamamının da satıldığı kaydedildi.

(Star)