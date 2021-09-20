Kara Kartal’da eksik isimlere Antalyaspor maçıyla birlikte yenilerin de eklenmesinin ardından kadro planlaması karıştı. Mücadelenin ardından, “6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama 4’ü geri dönmez. Necip ve Mehmet Topal da salı ve cuma günkü maçlarda olmayacak. Necip’in diz yan bağı. 5-6 haftalık bir problem. Üzgünüz” ifadelerini kullanarak sıkıntılı sürecin devam ettiğini belirten teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki Adana Demirspor maçında kadroyu değiştirmek zorunda kalacak.

Kale yine değişiyor

Yoğun maç temposu sebebiyle kalede rotasyona giden Yalçın’ın, Demirspor maçında Ersin’i görevlendirmesi bekleniyor. Rosier ve Welinton’ın hazır olması durumunda bu 2’li, savunmadaki yerlerini alacak. Montero stoperdeki; Rıdvan da sol bekteki yerini alacak. Orta saha 3’lüsünün Josef, Atiba ve Salih’ten oluşması bekleniyor. Rachid Ghezzal ve Cyle Larin’in ise bu karşılaşmaya 11’de başlaması planlanıyor. Forvette yine forma, Michy Batshuayi’nin olacak.