Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, önceki akşam Antalyaspor karşısında ortaya konan futbol kadar oyuncu tercihleri sebebiyle de eleştirildi. Karaveli, özellikle; Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin gibi isimlerin oyuna yedek başlaması sebebiyle okların hedefi olsa da bu karar, taktiksel değil mental sebeplere dayanıyor.

Tecrübeli teknik adam, gazetecilerle yaptığı toplantıda konuyu, “Josef Malatya maçında sakatlanıp çıktı ve milli ara tedavi ile geçti. Belki 15, 20 dakika planlıyorduk o yüzden onunla başlamadık. Ghezzal ise Antalya kampının ilk antrenmanını zorla tamamladı. Sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. Başlama ihtimali hiç yoktu. O da kısa süre aldı. Larin kıtalar arası yolculuk yaptı, maçta oynamıştı o da başlangıç yapabilecek durumda değildi. Bu 3 oyuncuyu başlangıçta kullanmamamız formasyonla ilgili değildi” şeklinde konuştu.

Yeni seri peşinde

Karaveli’nin bu 3 futbolcuyu Adana Demirspor’la oynanacak sıradaki lig maçında ilk 11’deki yerlerinde kullanması bekleniyor. Perşembe günkü Göztepe maçına da ideal bir 11’le çıkmayı planlayan deneyimli hocanın 2’de 2 yaparak bir kazanma serisi başlatma amacında olduğu belirtildi. Öte yandan takımın gençleri de süre almaya devam edecek.





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