Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı oyuncular sebebiyle beli bükülüyor. Kadroda yer verilmeyen 4 oyuncuya ödeme yapmaya devam edecek olan Beşiktaş, futbolcularla yol ayrımına gitmek için masaya otursa da oyuncuların bu fikri reddetmesi sebebiyle başarılı olamadı.

Farklı kulüplerden kiralama teklifi alan Douglas ve Mirin ayrılık fikrine uzak durdu. Bir önceki kulüplerinden daha az ücret kazanan iki oyuncu siyah beyazlı formayı giymeleriyle beraber hem yüksek bir kazanca imza attılar hem de sahadaki mücadeleden uzak durdular.

Kadro dışı kalan Jeremain Lens ise yeşil sahada isteksiz tavırlar sergileyerek forma mücadelesinden koptu. İlk geldiği yıl itibariyle 5 yıllık kontrat yapılan Hollandalı oyuncu, yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir maliyete sahip.









2.4 milyon euro bonservis verilerek kadroya katılan Boyd ise istenilen performansı gösteremezken, ilk 11 oyuncusu olacak kadar istekli değildi.

2018-2020 yılları arasında kadroya katılan ve kadro dışı kalan 4 isim forma giydikleri maçlarda taraftarlardan da yoğun tepki topladılar. Beşiktaş yönetimi, uzun sözleşmeleri bulunan ve yüksek ücret kazanan fakat katkı vermeyen oyuncuları A takımdan uzak tutarak altyapıya gönderdi.

beIN Sports





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