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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ljajic için Samdoria iddiası

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic'in İtalya Seire A ekiplerinden Sampdoria'nın gündeminde olduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 21:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ljajic için Samdoria iddiası

Beşiktaş 'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş transfer gelişmesi...

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Sampdoria Sırp futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Haberde Ljajic'in teknik direktör Roberto D'Aversa'nın oyun sistemi içerisinde ideal bir isim olacağı belirtildi.


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Bonservisi 6 milyon euro

Kariyerinde Inter, Roma, Fiorentina ve Torino gibi İtalyan kulüplerinin formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından beri Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor. 6 milyon bonservis bedeli olan Ljajic'in siyah beyazlılarla 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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