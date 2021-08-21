Beşiktaş 'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş transfer gelişmesi...

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Sampdoria Sırp futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Haberde Ljajic'in teknik direktör Roberto D'Aversa'nın oyun sistemi içerisinde ideal bir isim olacağı belirtildi.









Bonservisi 6 milyon euro

Kariyerinde Inter, Roma, Fiorentina ve Torino gibi İtalyan kulüplerinin formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından beri Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor. 6 milyon bonservis bedeli olan Ljajic'in siyah beyazlılarla 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.