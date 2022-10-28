Kara Kartal’da Valerien Ismael’in başarısız olma sebeplerinin başında oyuncu tercihleri geliyordu. Wout Weghorst’lu oyuna alternatif üretememesi sebebiyle Hollandalı golcüden son haftalarda beklenen verimi alamayan Ismael, ek olarak istikrarsız bir görüntü sergileyen Dele Alli’yi ilk 11’de oynatma konusunda ısrarcı olmuştu. Ayrıca Cenk Tosun’dan fazla yararlanmayan ve Jackson Muleka’yı da sürekli olarak hücum hattının sağında oynatarak skor üretme şansını azaltan Ismael, başarısız sonuçların ardından yollanmıştı. Beşiktaş ’ta göreve Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Rachid Ghezzal’ın sakatlığı sebebiyle hücum hattının sağ önünde Cenk Tosun’un oynaması bekleniyor. Orta sahada da görevin Gedson Fernandes’te olması, ek olarak sol bekte de Artur Masuaku’nun yerine Umut Meraş’ın forma giymesi planlanıyor.

Mert sürprizi yaşanabilir

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka’nın da karşılaşmanın ikinci yarısında Weghorst’un bölgesinde süre alacağı tahmin ediliyor. Son haftaların düşüşteki ismi Ersin Destanoğlu’nun yerine de Mert Günok sürprizi yaşanabilir.



