Beşiktaş ’ta Hatayspor yenilgisi sonrası moraller bozuldu. Geçen sezonun aksine bu sezon sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılarda yönetim ve teknik heyet kötü gidişi durdurmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 4 Kasım Çarşamba günü Sporting deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek hem teknik heyet hem de takımla görüşmesi bekleniyor. Sporting ve Trabzonspor karşısında kötü sonuçların devam etmesi halinde önce Avrupa’da daha sonra lig yarışında hasar alma ihtimali olan Beşiktaş’ta yönetim adeta olağanüstü hal ilan edecek.

Hem Sporting hem de Trabzonspor maçı üzerinde duran yönetim ve teknik heyet bir toplantı yaparak takımın röntgeni çekilecek. Özellikle Trabzonspor maçının kazanılması halinde liderle arasındaki puan farkının dörde inecek olması nedeniyle, bu maça çok ayrı önem veren Beşiktaş Yönetimi, Galatasaray derbisinde olduğu gibi takımla yakından ilgilenecek.

Trabzonspor’a yenilmesi halinde aradaki farkın 10 puana çıkacak olmasının yanında zirve ile arasında başka takımların da olmasının sıkıntısını yaşayacak olan yönetim ve teknik heyet bu nedenle şimdiden işi sıkı tutmaya çalışacak.

Kritik eksikler

Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ve Süper Lig’de Trabzonsor maçlarına çıkacak Beşiktaş’ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier’in hem Sporting hem de Trabzonspor maçına yetişemeyeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da “Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e MR görüntülemeleri yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama; Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir” denildi. (Skorer)