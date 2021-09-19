Süper Lig ’in 5. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11’ine göre eksikler ve rotasyon sebebiyle 6 değişiklik yaptı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmaya; Mert Günok, Montero, N’Sakala, De Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11’i ile başladı. Teknik ekip, Dortmund maçının ilk 11’inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin’in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman’a şans tanıdı.

Stoperden sağ beke...

Kara Kartal’da sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş’a ek olarak Rosier de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi. Bu eksikler sebebiyle Necip Uysal, maça sağ bekte başladı. Tecrübeli futbolcu, 22. dakikada sakatlanınca stoperde oynayan Mehmet Topal, Necip’in yerine sağ beke geçti. Ön libero olan Josef de stoperde görev yaptı. 37. dakikada bu kez Mehmet sakatlandı. Bu gelişmenin ardından oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu. Genç Rıdvan, sol beke geçti, Fabrice N’Sakala da sağ bek olarak görev yaptı.

2 değişiklik işi bitirdi

Korku filmi gibi geçen ilk 45 dakikanın ardından teknik ekip; Kenan Karaman ve Gökhan Töre’nin yerine Cyle Larin ile Rachid Ghezzal’i sahaya sürdü. Hücum hattında müthiş bir değişim yaratan 2 futbolcu, karşılaşmanın kaderini değiştirmeyi başardı. Ghezzal’in 1 gol ve Larin’in de bir asistle tamamladığı mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

İdeal 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Josef, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

Antalya karşısında 11: Mert, Necip, Montero, Mehmet, N’Sakala, Gökhan, Josef, Atiba, Salih, Kenan, Batshuayi

Necip ve Topal sakatlanınca 11: Mert, N’Sakala, Montero, Josef, Rıdvan, Gökhan, Atiba, Salih, Pjanic, Kenan, Batshuayi