Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimle sağlıklı bir iletişim yakalayan siyah-beyazlı hoca; kongre sürecinin bitmesi, sakat oyuncuların iyileşmeye başlaması, formsuz isimlerin toparlanması ve tribünlerle ilk kez yakaladığı sıcak ilişkiyle rahat bir nefes aldı, geleceğe umutla bakmaya başladı.

Beşiktaş, Galatasaray karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle adeta üzerindeki ölü toprağını attı. Derbi galibiyeti en çok Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı rahatlattı. Avcı, sezon başı göreve geldiğinde ardı ardına yaşanan sıkıntılı gelişmeler ve sportif anlamdaki istikrarsızlıkla bir hayli bunalmıştı.

Ancak deneyimli hoca son 1 ay içerisinde olumlu yönde gelişmelerle yeniden sakin bir çalışma ortamı yakaladı. İlk olarak kulüp üzerinde tıpkı bir kara bulut gibi dolaşan ‘olağanüstü kongre’ kaosu sona erdi. Fikret Orman ve camia arasındaki sorunlar sona erdi, yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin samimi ve dürüst yaklaşımı artı puan topladı.

Yıldızlar toparlandı

Rahat bir kafayla Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş’ın teknik patronu, oyuncularından da çok güzel reaksiyonlar aldı. Galatasaray’a karşı hem futbol hem de sonuç olarak önemli bir kazanım elde edildi.

Sezon başından bu yana Abdullah Avcı’nın başını ağrıtan Adem Ljajic de eski başarılı günlerinden kesitler sunarak, derbinin en önemli kazanımlarından biri oldu. Ayrıca Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Rebocho, Karius ve Gökhan Gönül gibi ilk haftadan itibaren vasatı aşamayan yıldızlar toparlandı. Ricardo Quaresma tartışmaları da artık tamamen unutuldu.

Tablo değişti

Forvete hattına transfer yapılmaması ve Burak Yılmaz’ın sakatlıkları sonrası golcü arayan Kartal’da Umut Nayir’in artan performansı da umut verdi.

Abdullah Avcı, derbide galibiyet golünü atan 26 yaşındaki öğrencisine güvenerek, yeni bir yıldız kazandı. En önemli gelişme tribünle Abdullah Avcı arasında oldu. Göreve geldiğinden beri taraftarlarla yıldızı barışmayan 55 yaşındaki teknik adam, Galatasaray galibiyeti ve oyuncularıyla olan iletişimi sonrası ilk kez tribünlerle bu kadar yakınlaştı.

(Milliyet)