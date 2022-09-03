Kadrosundan tam 18 futbolcuyla yollarını ayıran Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Yıldız futbolcular transfer edildi

Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlılar; Gedson, Saiss, Dele Alli ve Weghorst gibi yıldız futbolcuları transfer etmişti.

Ligdeki 4 maça damga vurdu

Yabancı futbolculardan maksimum verim alan Beşiktaş, Weghorst'un ligde forma giydiği 4 maçta 1 gol ve 3 asistle 4 gole etki etmesinin yanı sıra gösterdiği performansla da lige damga vurdu. Siyah-Beyazlılar 10 puanla liderliğe oturdu.









Türk futbolcu sıkıntısı

Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan'ın Glasgow Rangers'a, Emirhan'ın da Torino'ya sürpriz transferi sonrası 8+3 yerli kuralı nedeniyle Türk futbolcu ihtiyacı doğmuştu.

Rota İtalya

Savunmaya İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı dahil eden Kara Kartal, Verona forması giyen Koray Günter ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı.

Fark azalıyor

İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için transfer piyasasının son gününe kadar uğraşacak.

Beşiktaş ile Sassuolo'nun Kaan transferinde aradaki farkın 2-3 milyon euro seviyelelerine indiği belirtilirken italyan takımının bu transfer için Beşiktaş'tan 6 milyon euro istediği ifade edildi. Buna karşılık Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmek için 3-4 milyon euro bedelle bitirmeye kararl olduğu belirtildi.



