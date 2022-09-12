Beşiktaş ’ın, geçen hafta Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek takım arkadaşına saldıran holigana müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, PFDK’dan 1 maç ceza almıştı. Bu ceza sebebiyle önceki gün Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenleyen Josef, kameralar önünde yaptığı açıklamalar sonrasında bir de Instagram hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı, “Benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Gelecek sezon artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Bu yüzden güvende hissetmediğim bir ligde kalamam” diyerek ayrılık mesajı verdi.

‘Gerçek Beşiktaşlı duruşu’

Deneyimli futbolcunun, konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yle basın toplantısından önce konuştuğu öğrenildi. 32 yaşındaki ön liberonun, “Ailemle görüşüp bir karar aldık. Bu tür olayların önüne geçmek için futbol yaşantımı noktalayıp öncü olmak istiyorum. Son sözü size bıraktık” dediği ortaya çıktı. Başkan Çebi’nin ise bu sözler sonrasında, “Hepiniz benim oğlum gibisiniz. Sizi çok iyi anlıyorum. Haksızlığa karşı dik duruş göstermek gerçek Beşiktaşlı duruşu. Tebrik ederim. Ancak çözüm bu değil. Buna saha içinde karşılık verin. Şampiyonluk kupasını kaldırıp gösterin. Gerisini biz hallederiz” karşılığını verdiği bildirildi. Bu sözlerin ardından Sambacı’nın başkanın bu talimatını uygulama kararı aldığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım / Fanatik ÖZEL







